Stand: 25.12.2021 17:34 Uhr Messerattacke in Osnabrück: Ermittlungen wegen Mordes

Nach einem Messerangriff auf einen 34-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen versuchten Mordes. Der in Untersuchungshaft genommene mutmaßliche Täter schweige zu den Vorwürfen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der 26-jährige Verdächtige und sein 34-jähriger Bekannter hatten sich am Donnerstag in der Osnabrücker Innenstadt gestritten. Dabei habe der jüngere den älteren Mann schließlich mit einem Messer angegriffen. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen nach einer Fahndung etwas außerhalb der Innenstadt fest. Das Opfer schwebte laut Polizei auch am Freitag noch in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat gab es bislang keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 21 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.12.2021 | 09:00 Uhr