Stand: 17.02.2019 12:30 Uhr

Messerangriff auf Radfahrerin - Notoperation

In der Nacht zu Sonntag ist eine Radfahrerin in Lingen von zwei Männern angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die 44-Jährige war gegen 0.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Radweg unterwegs, als die beiden Männer sie vom Fahrrad zogen und mehrfach auf sie einstachen. Als die Frau um Hilfe rief, flüchteten die Angreifer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht notoperiert. Sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mittlerweile außer Lebensgefahr. "Zum Motiv haben wir derzeit noch gar keine Anhaltspunkte", sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Die Frau sei noch ansprechbar gewesen. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Jugendliche handeln. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben, dazu sei einer von ihnen maskiert gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

