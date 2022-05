Stand: 25.05.2022 10:01 Uhr Messerangriff: 26-jähriger Osnabrücker vor Landgericht

Am Mittwoch muss sich ein 26-jähriger Osnabrücker wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, einem vor ihm auf der Straße gehenden Mann mit einem Messer angegriffen zu haben. Dabei habe der 26-Jährige dem Opfer mehrfach von hinten mit dem Messer in den Rücken gestochen und ihn auch mit einem Messer im Gesicht verletzt. Der Täter habe das Opfer mit dem Angriff überrascht. Die Tat ereignete sich im Dezember des vergangenen Jahres. Vor das Landgericht sind am Mittwoch sieben Zeugen geladen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.05.2022 | 09:30 Uhr