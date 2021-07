Stand: 06.07.2021 08:49 Uhr Messer-Attacke: Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag

Nach einem Messer-Angriff in einer Osnabrücker Wohnung ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Nach Polizei-Angaben hatte ein 46-jähriger Mann am Dienstagabend einem 58 Jahre alten Freund in den Rücken gestochen. Die beiden Männer seien zuvor in Streit geraten. Das Opfer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Ein Atemalkoholtest beim mutmaßlichen Täter ergab einen Wert von gut drei Promille, wie ein Polizei-Sprecher sagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.07.2021 | 08:30 Uhr