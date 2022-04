Stand: 12.04.2022 07:15 Uhr Merzen: 120.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand

Bei einem Scheunenbrand ist in Merzen (Landkreis Osnabrück) in der Nacht großer Schaden entstanden. Die Polizei schätzt ihn auf 120.000 Euro. Ihren Angaben zufolge brannte im Ortsteil Plaggenschale ein ganzer Scheunenkomplex. In den Gebäuden wurde unter anderem Tierfutter gelagert. Die benachbarten Wohnhäuser waren den Angaben zufolge nicht betroffen. Auch wurde niemand verletzt.

