Meppen: Zahlreiche Anzeigen wegen Graffiti-Schmierereien

Unbekannte haben in Meppen (Landkreis Emsland) am Pfingstwochenende zahlreiche Gegenstände und Häuser mit Graffitis beschmiert. Nach Angaben der Polizei wurden im Stadtteil Hemsen Autos, Fassaden, Briefkästen und sogar Heiligenfiguren besprüht. Am Montag seien bereits 17 Anzeigen eingegangen, teilte eine Sprecherin mit. So viele auf einmal gebe es nur selten.

