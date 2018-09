Stand: 24.09.2018 13:00 Uhr

Meppen: Übung von Airbus löste Moorbrand aus

Der Moorbrand, der seit Wochen auf einem Testgelände der Bundeswehr im Emsland schwelt, ist bei einer Schießerprobung mit einem Hubschrauber des Unternehmens Airbus Helicopters ausgelöst worden. Dabei sei am 3. September ein Kampfhubschrauber "Tiger" eingesetzt gewesen, sagte ein Sprecher von Airbus Helicopters am Montag. Er bestätigte damit einen Bericht des Militär-Blogs "Augengeradeaus". Der Flug sei im Rahmen eines Bundeswehr-Auftrags durchgeführt worden, hieß es weiter.

Moorbrand: Anwohner unterstützen Helfer Hallo Niedersachsen - 23.09.2018 19:30 Uhr Während unzählige Helfer weiter versuchen, den Brand auf dem Meppener Bundeswehrgelände zu löschen, unterstützen die Anwohner sie mit dem Nötigsten - von Zahnpasta bis Klopapier.







4,28 bei 57 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unzählige Glutnester

Seit dem 3. September brennt es auf dem Bundeswehrareal, weil der Torf nach dem Raketentest nicht schnell genug gelöscht wurde. Die Lage im Emsland hat sich mittlerweile etwas entspannt, auch wenn bislang nicht abzusehen ist, wann der Brand gelöscht sein könnte. Es gebe auf dem etwa 1.200 Hektar großen Gelände bei Meppen noch unzählige unterirdische Glutnester, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Der Regen sowie die gesunkenen Temperaturen haben das Moor zwar abgekühlt. Doch auch Munitionsreste im Boden erschweren die Löscharbeiten.

Moorbrand bei Meppen: Einsatz für die Hilfskräfte





















































Derzeit keine Evakuierung geplant

Offene Feuer an der Mooroberfläche gibt es derzeit nicht. Auch eine Evakuierung der nahegelegenen Ortschaft Stavern droht momentan nicht. Der Katastrophenfall gilt aber weiterhin. In Hannover will die Landesregierung die Mitglieder des Umweltausschusses heute Mittag über den aktuellen Stand informieren.

Am Sonnabend waren Tornado-Jets mit Wärmebildkameras über das Gelände geflogen. Diese Aufnahmen werden nun ausgewertet. Das teilte Andreas Sagurna, Direktor des Zentrums Brandschutz bei der Bundeswehr, am Sonntagnachmittag bei einer Pressekonferenz mit. Er müsse jedoch selbst zunächst lernen, die Bilder zu lesen und zu verstehen, räumte er offen ein. Dabei werde er von einem Experten, einem sogenannten Auswerter, telefonisch unterstützt.

Unterstützung für Helfer

Die Emsländer bedankten sich derweil mit Würstchen und Kuchen den vielen Helfern für ihren Einsatz. Mit einem Sonntagsgottesdienst und Grillen auf dem Meppener Marktplatz zeigten die Anwohner ihre Anerkennung. Unterstützung gibt es auch von der Facebook-Gruppe "Moorbrand 2018 - Wir helfen!", die bereits mehr als 2.500 Mitglieder zählt. Am Montagabend findet in der Gemeinde Stavern ein ökumenischer sogenannter Blaulicht-Gottesdienst für die Einsatzkräfte statt.

Landkreis: Keine akute Gefahr durch Rauch

Eine akute Gesundheitsgefahr durch die Rauchentwicklung bestand am Wochenende nicht, so der Landkreis Emsland. Das hätten Messungen an festen und mobilen Stationen in Stavern, Sögel und Klein Berßen ergeben. Ein mobiles Labor des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) aus Nordrhein-Westfalen hat kontinuierlich die Brandgase gemessen. Etwa 2.000 Helfer aus dem ganzen Bundesgebiet sind im Emsland im Einsatz.

Staatsanwaltschaft ermittelt und durchsucht

Für den Brand und seine Folgen hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Sonnabend bei einem Besuch erneut entschuldigt. "Wir haben viel, was wir hier wieder gut zu machen haben", sagte sie in Meppen. Von der Leyen räumte ein, dass die Bundeswehr Fehler gemacht habe. Das prüft auch die Justiz: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat am Freitag mit der Polizei das Gelände der WTD 91 durchsucht. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Im Netz witzeln User über den Moorbrand

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das gilt besonders in sozialen Netzwerken. Auf Twitter machen sich zahlreiche Nutzer über den Brand bei der Bundeswehr lustig. Hier eine Auswahl der Kommentare:

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.09.2018 | 19:30 Uhr