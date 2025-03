Stand: 28.03.2025 09:30 Uhr Nach Brand in Meppen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Meppen hat die Polizei am Mittwoch einen Verdächtigen aus den Niederlanden festgenommen. Der Vorwurf lautet versuchter Mord und besonders schwere Brandstiftung. Laut Polizei sitzt der 48-jährige Beschuldigte im niederländischen Emmen in Auslieferungshaft. Bei dem Brand in der Nacht zu Mittwoch war ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Die Ursache ist unklar. Eine 85-jährige Bewohnerin und ihr 94-jähriger Ehemann konnten sich aus dem Haus retten und mit Hilfe eines Nachbarn die Feuerwehr rufen. Das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar.

