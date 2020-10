Stand: 05.10.2020 15:47 Uhr Meppen: Kreistag will sich gegen Atommüll-Lager aussprechen

Der Kreistag im Meppen will sich gegen ein mögliches Endlager für Atommüll im Emsland aussprechen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Landkreis habe sich seit Jahren fraktionsübergreifend grundlegend dagegen positioniert, heißt es. Im Zwischenbericht für Teilgebiete werden unter anderem Salzstöcke in Lathen, Wahn und Börger als mögliche Standorte benannt. Der Landkreis will zur nächsten Umweltausschusssitzung einen Vertreter der Bundesgesellschaft für Endlagersuche einladen. Außerdem soll ein Konzept für eine regionale Begleitung der Endlagersuche erarbeitet werden.

05.10.2020