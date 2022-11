Stand: 07.11.2022 21:47 Uhr Meppen: Großbrand bringt Gewerbehalle zum Einstürzen

Am Montagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Gewerbehalle in Meppen (Emsland) ausgerückt. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus Meppen und verschiedenen Nachbarstädten kamen zur Einsatzstelle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Hallendach stürzte wegen des Feuers ein. Anwohner sollten wegen der großen Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr baute eine Wasserversorgung aus der in der Nähe gelegenen Ems auf. Auch Autos einer benachbarten Autovermietung wurden vom Feuer beschädigt. Ein Feuerwehrmann wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch Kräfte des Technischen Hilfswerks und die Feuerwehr der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr in Meppen halfen bei der Bekämpfung des Brandes im Ortsteil Schützenhof am Rand der Altstadt mit.

