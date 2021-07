Stand: 06.07.2021 21:57 Uhr Meppen: Feuer auf Gelände eines Schrotthandels ausgebrochen

Auf dem Gelände eines Schrotthandels in Meppen-Hüntel im Emsland ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei waren am Abend noch zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz. Aus noch unbekannter Ursache waren Metall- und Plastikreste, die unter freiem Himmel gelagert wurden, in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Wegen der Rauchwolke sollten Anwohner bis in den Abend Fenster und Türen geschlossen halten. Die angrenzende Bundesstraße 70 wurde zeitweise gesperrt.

VIDEO: Großbrand auf Firmengelände in Meppen (1 Min)

