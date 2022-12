Stand: 06.12.2022 08:53 Uhr Meppen: E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

In Meppen im Landkreis Emsland ist am Montagabend ein E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der 22-jährige Mann auf seinem elektrischen Roller an einer Kreuzung die Straße überqueren. Ein 76-jähriger Autofahrer übersah den jungen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

