Stand: 26.02.2021 09:56 Uhr Meppen: Bulli geht auf B402 in Flammen auf

Auf der B402 in Meppen ist am Donnerstag ein Fahrzeug ausgebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war ein 58-Jähriger mit dem Firmenwagen unterwegs, als dieser plötzlich in Brand geriet. Er brachte den Transporter auf dem Seitenstreifen zum Stehen, ehe dieser in Flammen aufging. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden.

