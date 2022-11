Stand: 03.11.2022 08:25 Uhr Meppen: Brennender Holzstapel beschädigt Lagerhalle schwer

Ein Feuer hat auf einem Betriebsgelände in Meppen am Mittwochabend einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht. Vor der Lagerhalle stand nach Angaben der Polizei ein Holzstapel in Flammen. Das Feuer griff zwar nicht auf die Lagerhalle über, das Gebäude wurde den Angaben zufolge aber schwer beschädigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

VIDEO: Brand auf Betriebsgelände in Meppen (1 Min)

