Stand: 07.11.2022 08:33 Uhr Meppen: 84-Jähriger nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fußgänger in Meppen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Der 84 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend unvermittelt auf die Straße getreten, sagte ein Polizeisprecher. Ein 18-jähriger Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenprall wurde der Fußgänger gegen ein parkendes Fahrzeug geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.11.2022 | 09:30 Uhr