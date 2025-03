Stand: 27.03.2025 09:04 Uhr 600.000 Euro Schaden: Einfamilienhaus in Meppen brennt ab

In Meppen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einfamilienhaus abgebrannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 600.000 Euro. Das Feuer sei demnach in einem Schuppen am Haus ausgebrochen. Die Ursache sei unklar. Laut Polizei griffen die Flammen schnell auf den Dachstuhl über. Die 85-Jährige Bewohnerin habe den Brand bemerkt, nachdem der Strom ausgefallen war. Sie und ihr 94-Jähriger Ehemann konnten sich anschließend selbst aus dem Haus retten und mit Hilfe eines Nachbarn die Feuerwehr rufen. Als diese mit 60 Einsatzkräften eintraf, habe bereits der komplette Dachstuhl gebrannt. Das Feuer ist laut Polizei inzwischen gelöscht. Das Haus ist aber unbewohnbar.

VIDEO: Brand zerstört Wohnhaus in Meppen: 600.000 Euro Schaden (1 Min)

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2025 | 06:30 Uhr