Stand: 12.11.2022 16:04 Uhr Meppen: 19-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

In Meppen sind am Sonnabendmittag zwei junge Männer mit einem Auto verunglückt. Der 19 Jahre alte Fahrer schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei meldete. Der 20 Jahre alte Beifahrer erlitt demnach schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war der 19-Jährige mit seinem Wagen hinter dem Fahrzeug eines 55 Jahre alten Mannes gefahren. Offenbar setzten beide Fahrer zeitgleich zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Der 19-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2022 | 07:00 Uhr