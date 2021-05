Stand: 20.05.2021 07:28 Uhr Menslage: Feuer beschädigt Einfamilienhaus

Nach einem Brand ist ein Einfamilienhaus in Menslage (Landkreis Osnabrück) vorerst unbewohnbar. Das Feuer brach am Mittwochabend gegen 19 Uhr in einem Schlafzimmer aus und griff auf einen weiteren Raum über. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde durch den Rauch das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

