Stand: 28.01.2022 13:20 Uhr Menslage: Betrunkener greift Rettungskräfte und Polizei an

In Menslage (Landkreis Osnabrück) hat am Donnerstagabend ein alkoholisierter 55-Jähriger Rettungskräfte und Polizeibeamte attackiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich der Mann bei einem Sturz verletzt. Als er behandelt werden sollte, griff er das Rettungsdienstpersonal unvermittelt an. Als die alarmierten Polizeibeamten ihn daraufhin fixieren wollten, spuckte er ihnen ins Gesicht und versuchte sie zu beißen. Wie sich laut Polizei später herausstellte, hatte der 55-Jährige vor dem Sturz bereits seine Ehefrau tätlich angegriffen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Festgenommene wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus zwangseingewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.01.2022 | 13:30 Uhr