Menslage: Auto überschlägt sich und prallt gegen Hauswand

Am Mittwochmorgen ist ein 18-Jähriger in Menslage (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte ein 50-Jähriger dem jungen Mann die Vorfahrt genommen. Der 18-Jährige wich dem Wagen aus. Er touchierte laut Polizei zunächst leicht den Wagen des 50-Jährigen, im Anschluss mehrere Bäume, überschlug sich mehrfach und kam an der Hauswand zum Stehen. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

