Menschenhandel für illegale Bordelle: Razzien in Osnabrück

In Osnabrück und Bremen hat die Polizei am Dienstag illegale Bordelle durchsucht und zwei Verdächtige vorübergehend festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft stehen die 53 und 58 Jahre alten Männer aus Osnabrück seit Februar im Visier der Ermittler. Sie stehen im Verdacht, Frauen in mehreren Bordellen zur Prostitution zu zwingen. Ihnen wird außerdem Menschenhandel vorgeworfen, weil sie die Frauen illegal nach Deutschland geschleust haben sollen. In Osnabrück gab es Durchsuchungen in zwei Gebäuden. Insgesamt entdeckte die Polizei vier Frauen aus Asien ohne gültige Papiere. Die Ermittler durchsuchten auch die Wohnungen der beiden Verdächtigen in Osnabrück. Dort fanden sie neben 17.500 Euro Bargeld auch Waffen und Falschgeld. Die beiden Beschuldigten wurden laut Polizei nach dem Einsatz wieder in Freiheit entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.06.2023 | 08:30 Uhr