Melle: Zwei Autos prallen ungebremst zusammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Melle (Landkreis Osnabrück) sind am Mittwochabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, prallten auf der Herforder Straße, kurz vor der Landesgrenze, zwei Pkw in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache frontal und ungebremst zusammen. Dabei wurden der 51-jähriger Fahrer und die 18-jährige Fahrerin sowie deren 17-jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Alle drei Personen konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen retten und waren ansprechbar. Zum Unfallhergang konnten sie bislang noch nicht ausreichend befragt werden, so die Polizei. Die Verletzten wurden von drei Rettungswagen und zwei Notärzten versorgt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden durch Abschlepper geborgen.

VIDEO: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Melle (1 Min)

