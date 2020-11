Stand: 13.11.2020 11:32 Uhr Melle: Wohnwagen gehen auf Campingplatz in Flammen auf

Auf dem Campingplatz am Ludwigsee in Melle (Landkreis Osnabrück) haben am Freitagvormittag zwei Wohnwagen gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Polizei und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Beamten suchen derzeit nach einem Mann, der möglicherweise etwas mit den Bränden zu tun haben könnte. Die Ursache für das Feuer sei aber noch unklar, hieß es.

