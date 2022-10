Stand: 17.10.2022 10:15 Uhr Melle: Pedelecfahrer nach Sturz schwer verletzt

In Melle im Landkreis Osnabrück hat sich am Sonntagnachmittag ein 48 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle im Ortsteil Groß Aschen geschickt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann wurde aber schließlich mit einem Krankenwagen in eine Klinik nach Bielefeld gefahren.

