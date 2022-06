Melle: Millionenschaden nach zwei Bränden im Sägewerk Stand: 23.06.2022 09:23 Uhr In Melle haben zwei Brände in einem Sägewerk binnen weniger Stunden zwei Großeinsätze der Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Der erste Brand war am Mittwochnachmittag auf dem Gelände des Sägewerks ausgebrochen - nach Angaben einer Polizei-Sprecherin im Bereich des Lagers. Das Feuer war am Nachmittag unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Am Abend stand das Sägewerk dann erneut in Flammen.

Drei Leichtverletzte

Zeitweise waren mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Am frühen Donnerstagmorgen war der Brand laut Polizei unter Kontrolle. Die Ursache sei noch unklar. Bei beiden Bränden wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt.

