Stand: 06.09.2020 11:43 Uhr

Melle: Hoher Schaden bei Brand von Scheune

In Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Sonnabend erneut eine Scheune niedergebrannt. Dabei entstand nach einer ersten Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 150.000 Euro. Laut einer Sprecherin konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein Strohlager und das Wohnhaus verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, auch die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Es ist bereits der dritte Brand innerhalb von vier Tagen auf einem Bauernhof im Raum Melle. Am Dienstag war eine Scheune ausgebrannt, am Mittwoch zerstörte ein Feuer einen Stall. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache der Brände aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05422) 92 06 00 zu melden.

Erneut Scheune in Melle abgebrannt 05.09.2020 19:30 Uhr In Melle (Landkreis Osnabrück) hat es am Sonnabend erneut auf einem Bauernhof gebrannt. Es ist bereits das dritte Feuer innerhalb von vier Tagen. Die Polizei ermittelt.







Hallo Niedersachsen | 05.09.2020 | 19:30 Uhr