Melle: Grönenbergpark wird für 4 Millionen Euro umgestaltet

In Melle (Landkreis Osnabrück) soll der Grönenbergpark für fast 4 Millionen Euro neu gestaltet werden. Laut Verwaltung sollen in dem Stadtpark unter anderem ein Waldspielplatz, aber auch Picknickmöglichkeiten entstehen. Auch sollen klimagerechte Bäume und Sträucher gepflanzt werden - also besonders robuste Arten, die beispielsweise starken Frost, Trockenheit oder Hitze gut ertragen können. Die Arbeiten zur Umgestaltung des 20 Hektar großen Parks sollen noch in diesem Jahr beendet werden. Der Bund fördert das Projekt mit 3 Millionen Euro.

