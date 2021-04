Stand: 12.04.2021 07:51 Uhr Melle: Gegner der Corona-Maßnahmen veranstalten Autokorso

In Melle (Landkreis Osnabrück) haben am Wochenende Gegner der Corona-Maßnahmen mit einem Autokorso protestiert. Laut Polizei wurden dabei zahlreiche Auflagen missachtet. Unter anderem verstießen die rund 300 Teilnehmenden aus dem Großraum Osnabrück und Nordrhein-Westfalen gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Außerdem hielten sich viele von ihnen nicht an die Auflage der Versammlungsbehörde, Hupe und Warnblinker nicht dauerhaft einzusetzen. Die Beamten mussten rund 100 mündliche Verwarnungen aussprechen, zehn Personen erwartet ein Verfahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.04.2021 | 06:30 Uhr