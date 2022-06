Stand: 22.06.2022 21:30 Uhr Melle: Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Sägewerk

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz in Melle (Landkreis Osnabrück) ausgerückt. Grund war ein Brand in einem Sägewerk. Das Feuer sei offenbar im Bereich des Lagers ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine vorbeiführende Landstraße musste wegen des Einsatzes gesperrt werden. Menschen kamen ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

