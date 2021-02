Stand: 16.02.2021 08:35 Uhr Melle: Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Melle ist in der Nacht ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die drei Bewohnerinnen konnten sich ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar.

