Stand: 16.03.2021 12:51 Uhr Melle: Ein Verletzter nach Feuer in Sozialunterkunft

Beim Brand in einer Sozialunterkunft in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein Bewohner verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei wurde er ins Krankenhaus gebracht, weil er Rauchgase eingeatmet hatte. Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr aus ungeklärter Ursache in der Unterkunft ausgebrochen. Die weiteren Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.03.2021 | 08:30 Uhr