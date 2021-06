Melle: Disco darf nach Corona-Verstößen wieder öffnen Stand: 18.06.2021 14:43 Uhr Die Großraumdisco in Melle, die am vergangenen Wochenende wegen des Verstoßes gegen Corona-Regeln schließen musste, darf wieder öffnen. Gegen die Betreiber läuft aber ein Bußgeldverfahren.

Der Landkreis Osnabrück hat auf NDR Anfrage am Freitag mitgeteilt, dass die Disco mit Hygienekonzept öffnen darf. "Das wird natürlich kontrolliert", heißt es. Wegen der Verstöße am vergangenen Wochenende müssten sich die Betreiber aber auf ein Bußgeld einstellen. Einsatzkräfte der Polizei hatten in der Nacht zu Sonntag zusammen mit dem Ordnungsamt kontrolliert, ob die Corona-Hygienevorschriften eingehalten werden. Da nach Behördenangaben weder Abstände beachtet noch Masken getragen wurden, musste der Betrieb eingestellt werden.

Betreiber machen den Ordnungskräften Vorwürfe

Die Betreiber selbst geben sich über den Einsatz am vergangenen Wochenendes überrascht, wie sie in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite schreiben. "Alles war im Vorfeld mit dem Landkreis besprochen. Natürlich ist es im laufenden Betrieb schwierig, immer und jeden Gast herauszufiltern, der gegen die Corona-Maßnahme verstößt", heißt es dort. Sie machen den Ordnungskräften zudem Vorwürfe: "Unsicher wurde es für die Gäste erst dann, als nach Schließung des Betriebes alle Gäste auf einmal das Lokal zu verlassen hatten. Hierbei wurden wir nicht von den anwesenden Ordnungskräften unterstützt. Hier ist es dann zu Unterschreitung von Abständen gekommen."

