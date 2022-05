Stand: 31.05.2022 11:48 Uhr Melle: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Melle (Landkreis Osnabrück) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er ungebremst mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen kollidiert, so ein Polizeisprecher. Beide Männer konnten sich aus den Wracks selbst befreien. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

