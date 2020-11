Stand: 16.11.2020 18:44 Uhr Melle: 33-Jähriger nach tödlichem Streit in U-Haft

Bei einem Streit in einer Arbeiterunterkunft in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein 42-Jähriger getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers nahmen die Beamten einen 33-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen den Mann, einen Mitbewohner des Opfers, wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Mann soll seinen Kontrahenten unter Alkoholeinfluss mit einem Messer erstochen haben. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar.

