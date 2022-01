Stand: 04.01.2022 10:56 Uhr Melle: 19-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Melle (Landkreis Osnabrück) hat ein 19-Jähriger am Montagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam der junge Autofahrer in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache war der Sprecherin zufolge nach ersten Erkenntnissen überhöhte Geschwindigkeit.

