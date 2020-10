Stand: 02.10.2020 08:43 Uhr Meisterschaft: Riesenkürbisse auf Schloss Ippenburg

Kürbiszüchter kommen an diesem Wochende auf Schloss Ippenburg bei Bad Essen zur 16. Niedersächsischen Meisterschaft im Riesenkürbiswiegen zusammen. Wie viele Teilnehmer am Wettbewerb teilnehmen werden, stehe wohl erst am Sonnabendmorgen fest, sagte Organisator Wolfgang Willmann. Im vergangenen Jahr siegte Kevin Rataj aus dem Landkreis Aurich, dessen Kürbis 568 Kilo auf die Waage brachte. "Aufgrund der steigenden Coronafälle in den vergangenen Tagen wird das Kürbiswiegen schon am Samstag früh, vor Öffnung der Gärten, ohne Publikum durchgeführt werden", sagte die Hausherrin von Schloss Ippenburg, Viktoria Freifrau von dem Bussche. Die Riesenkürbisse können dann bis zum frühen Nachmittag vor der Schlosskulisse bewundert und fotografiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.10.2020 | 08:30 Uhr