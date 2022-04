Stand: 01.04.2022 07:57 Uhr Mehrere Unfälle wegen Glatteis - Mann in Melle schwer verletzt

Schnee und Glatteis haben am Freitagmorgen im Berufsverkehr zu Verkehrsunfällen geführt. Die Leitstelle Osnabrück meldete insgesamt sechs Unfälle, darunter einen schweren Unfall in Melle. Ein 37-jähriger Mann ist in den Graben gefahren und wurde schwer verletzt. Die Osnabrücker Straße in Melle wurde deshalb voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.04.2022 | 07:30 Uhr