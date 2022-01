Stand: 06.01.2022 09:20 Uhr Mehrere Glätteunfälle im Emsland und Landkreis Osnabrück

Glatte Straßen haben am Morgen in den Landkreisen Osnabrück und Emsland für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Unter anderem waren Autofahrer in Meppen und auf der Autobahn 31 betroffen. Die meisten Unfälle seien jedoch glimpflich verlaufen, heißt es von der Polizei. Einen schwereren Unfall gab es in Alfhausen. Dort stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

