Mehrere Geldautomaten gesprengt? Prozess in Osnabrück

Ein 31 Jahre alter mutmaßlicher Geldautomatensprenger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Ihm wird vorgeworfen, als Teil einer größeren Bande in fünf Fällen am Sprengen von Geldautomaten bundesweit beteiligt gewesen zu sein. Dazu soll die Bande ein Gasgemisch ins Innere der Automaten geleitet und entzündet haben. Bargeld sollen die Täter in zwei Fällen erbeutet haben - mehr als 200.000 Euro allein im vergangenen September in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.03.2021 | 06:30 Uhr