Stand: 28.02.2025 10:56 Uhr Mehrere Fahrzeuge in Parkhaus ausgebrannt - Millionenschaden

In einem Parkhaus in Osnabrück sind in der Nacht zum Freitag mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Laut Polizei hatte ein Taxifahrer gegen 1.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er ein brennendes Fahrzeug im dritten Stock des Gebäudes bemerkt hatte. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, seien bereits Flammen aus zwei Seiten des Parkhauses geschlagen. Demnach standen drei Fahrzeuge - zwei Autos und ein Kleintransporter - an verschiedenen Stellen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Brände nach einer halben Stunde löschen, wie ein Sprecher mitteilte. Da sich zu dieser Zeit keine Personen mehr in dem Parkhaus aufhielten, wurde niemand verletzt. Neben den drei ausgebrannten Fahrzeugen wurden auch das Parkhaus und weitere abgestellte Autos schwer beschädigt, hieß es. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Die Polizei hat das Parkhaus beschlagnahmt und ermittelt jetzt wegen schwerer Brandstiftung.

