Mehr als zwei Promille - Unfall in Osnabrück

Am frühen Montagmorgen ist ein 23 Jahre alter Mann in Osnabrück laut Polizei mit seinem Wagen verunglückt. Er hatte gegen 3.10 Uhr im Stadtgebiet die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen parkenden Transporter geprallt. Von dort aus schleuderte der Pkw gegen ein weiteres, auf der anderen Straßenseite abgestelltes Fahrzeug. Zudem wurde ein Fahrrad beschädigt. Die Polizei stellte bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Der Schaden an den Autos soll rund 6.000 Euro betragen.

