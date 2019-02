Stand: 24.02.2019 16:24 Uhr

Mehr als 40.000 Narren feiern in Damme

Bei strahlendem Sonnenwetter haben mehr als 40.000 bunt kostümierte Narren die Traditions-Fastnacht in Damme (Landkreis Vechta) gefeiert. An dem Carnevals-Umzug, der in Damme ganz rebellisch mit "C" geschrieben wird und eine Woche früher als anderswo startet, beteiligten sich rund 9.000 Aktive. Zur närrischen Zeit, um 12.33 Uhr, ging es los: Der knapp fünf Kilometer lange Tross aus über 240 Wagen, Fuß- und Musikgruppen, setzte sich in Bewegung. Angeführt wurde der Umzug von der Pferdestaffel der Polizeireiter Hannover.

Fünf Kilometer langer Narren-Zug

Gut drei Stunden dauerte es, bis der Narren-Lindwurm durch die Innenstadt von Damme gezogen war. Zu den Motivwagen gehörte unter anderem ein Gefährt, das als Lokomotive "Emma" aus den Abenteuerreisen von Lukas und Jim Knopf gestaltet war. Auch ein gigantisches Krokodil war dabei, mit dem Motto: "Zirkus Berlin, Kroko frisst Groko". Kinder und Erwachsene sammelten eifrig Süßigkeiten, die von den Wagen geworfen wurden. Carnevals-Fans, die nicht in Damme sein können, sehen hier in Kürze die schönsten Fotos vom Umzug der Jecken.

Lachen statt beten

Und morgen geht das närrische Treiben mit dem Rosenmontagsumzug dann gleich weiter. Auch dieser findet vor allen anderen statt - ein Frühstart mit Tradition: Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Rosenmontag in Damme eine Woche früher gefeiert. Nachdem der damalige Bischof von Münster ein 40-stündiges Gebet am Rosenmontag verordnet hatte, um unsittliches Treiben zu verhindern, zogen die Narren einfach eine Woche früher los.

Teilnehmer mit eigenen Ideen

Auch sonst ist man im Landkreis Vechta ziemlich stolz auf die Carnevals-Tradition: Den Fastnachtsumzug führt man auf mittelalterliche Bräuche zurück, die Carnevals-Gesellschaft gibt es bereits seit dem Jahr 1614. Traditionell ist auch, dass die Wagen-Themen seit jeher nicht etwa von der Carnevals-Gesellschaft vorgegeben werden, sondern allein den Ideen der Zug-Teilnehmer entspringen - also Vereinen, Schulklassen oder Freundeskreisen.

