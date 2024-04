Stand: 02.04.2024 13:20 Uhr Mehr Übernachtungsgäste: Tourismus-Rekord in Nordhorn

Die Stadt Nordhorn (Grafschaft Bentheim) verzeichnet einen Höchststand bei Übernachtungen. In der Kreisstadt haben im vergangenen Jahr laut Landesamt für Statistik in Niedersachsen 97.741 Gäste übernachtet - das sind mehr als je zuvor und 35 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Attraktive Ausflugsziele in Nordhorn sind laut Citymarketing der Tierpark und die Radwege an den Stadtkanälen.

