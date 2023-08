Stand: 10.08.2023 11:01 Uhr Mehr Fahrradunfälle in Lingen: Polizei kündigt Kontrollen an

In der Stadt Lingen ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern stark gestiegen. Das meldet die Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim. Laut Verkehrsunfallstatistik gab es im vergangenen Jahr fast 170 Verkehrsunfälle mit Radlern. Im Jahr zuvor waren es nur rund 140 Unfälle. Ein Grund sei, dass immer mehr Menschen mit dem E- Bike unterwegs sind. Dabei seien die Fahrradfahrer zwar nicht immer die Unfallverursacher heißt es. Dennoch sind vermeidbare Fahrfehler wie Ablenkung oder das Fahren auf der falschen Fahrbahnseite häufig mit ausschlaggebend. Hinzu kommt, dass viele Radfahrer an roten Ampeln nicht halten, so ein Sprecher. Die Polizei will den Radverkehr jetzt verstärkt kontrollieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.08.2023 | 08:30 Uhr