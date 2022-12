Stand: 28.12.2022 10:46 Uhr Mehr Besucher: Schausteller zufrieden mit Weihnachtsmärkten

Die Schausteller zeigen sich bislang zufrieden mit den Weihnachtsmärkten in der Region. Die Märkte in Osnabrück, Nordhorn und Bad Bentheim hatten bereits Ende der vergangenen Woche ihren letzten Tag. Rund 850.000 Besucherinnen und Besucher waren in diesem Jahr auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt, wie Bernhard Kracke junior vom Schaustellerverband Weser-Ems berichtet. Das seien etwa 200.000 mehr als 2019. Nach zwei Jahren Corona hätten sich die Menschen nach Gemeinschaft in gemütlicher Runde gesehnt. Allerdings seien die Umsätze unverändert. Das beobachtet auch Fritz Braun vom Nordhorner Schaustellerverband. In Osnabrück war die Polizei erstmals mit einer mobilen Wache auf dem Markt präsent. Die Besuchenden hätten das sehr positiv aufgenommen, so ein Sprecher. Andere Weihnachtsmärkte sind noch bis Ende dieser Woche geöffnet: in Meppen, Lingen, Cloppenburg und Vechta.

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte 2022: Hier geht's nach dem Fest weiter In einigen Orten gehen die Weihnachtsmärkte nach Heiligabend weiter, etwa in Braunschweig, Lübeck und Schwerin. Eine Auswahl. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.12.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten