Stand: 18.11.2023 11:05 Uhr Medizinischer Notfall am Steuer: 82-jähriger Autofahrer stirbt

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Langen (Landkreis Emsland) einen medizinischen Notfall am Steuer erlitten und ist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 82-Jährige von einem Parkplatz aus losgefahren und verlor kurz darauf das Bewusstsein. Sein Fahrzeug rollte auf ein Grundstück und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Trotz Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte verstarb der Mann an der Unfallstelle. Seine gleichaltrige Beifahrerin blieb unverletzt.

