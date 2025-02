Stand: 11.02.2025 11:03 Uhr Medizinischer Notfall: Autofahrer prallt mit Pkw gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück sind am Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden - einer davon so schwer, dass er reanimiert werden musste. Laut Polizei erlitt der 70-jährige Fahrer eines stadteinwärts fahrenden Autos am Steuer einen medizinischen Notfall und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammen, kam anschließend von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der 70-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Laut Polizei erlitt der Mann bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er wiederbelebt werden musste. Er wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine 70-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Nach dem Unfall kam es aufgrund von Bergungsarbeiten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min