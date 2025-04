Stand: 15.04.2025 17:32 Uhr Brand in Osnabrück: 23 Menschen müssen Wohnungen verlassen

In einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten nach Angaben der Polizei alle 20 Parteien ihre Wohnungen für rund eine Stunde verlassen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte eine Bewohnerin den dunklen Qualm aus der Nachbarwohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach Angaben der Ermittler hatte offenbar eine Matratze in der Wohnung im Erdgeschoss Feuer gefangen und den Brand ausgelöst. In der betroffenen Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandes niemand gewesen, so ein Polizeisprecher. Wie das Feuer ausbrechen konnte, sei unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist laut Polizei vorerst unbewohnbar.

