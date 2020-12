Stand: 06.12.2020 18:38 Uhr Maskenpflicht in Bahnen: Am Montag wird streng kontrolliert

Am Montag kontrollieren Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn auch in Niedersachsen schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Vergangene Woche hatte der bundeseigene Konzern angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen. Mit dem Aktionstag will die Deutsche Bahn erneut auf das Thema aufmerksam machen. Auch im Nahverkehr in Niedersachsen wird inzwischen stärker kontrolliert, Busse und Bahnen werden aber auch noch mehr als sonst gereinigt. In Osnabrück etwa sind Hygiene-Teams im Einsatz, die die Busse im Drei-Schicht-System wegen der Corona-Pandemie zusätzlich desinfizieren und reinigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.12.2020 | 06:30 Uhr