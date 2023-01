Stand: 20.01.2023 13:37 Uhr Masken-Angebot an Spahn: Windpark-Betrüger Holt erneut angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat erneut Anklage gegen Hendrik Holt erhoben. Der Emsländer war wegen Betrugs mit erfundenen Windpark-Projekten im Mai vergangenen Jahres zu fast acht Jahren Haft verurteilt worden. Einen entsprechenden Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hat Staatsanwalt-Sprecher Alexander Retemeyer dem NDR in Niedersachsen am Freitag bestätigt. Demnach geht es diesmal um einen versuchten Betrug mit Corona-Schutzmasken. Holt soll dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über einen Kontaktmann mehrere Millionen Masken versprochen haben, die er weder liefern konnte noch liefern wollte. Dafür habe er vorab 14 Millionen Euro kassieren wollen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Deal kam nicht zustande, weil Spahn das Angebot ausschlug.

